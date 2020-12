Stiri pe aceeasi tema

- Protest spontan la Secția exterioara a Spitalului de Boli Infecțioase. Mai multe persoane au declarat ca sunt nemulțumite de condițiile oferite de catre noua unitate și ca de mai multe zile temperaturile ar fi fost mai mici in saloane. Pacienții ar fi anunțat rudele care au decis sa faca publica situația…

- Din cei sase pacienti transferati la Iasi in urma incendiului in care a ars Sectia de ATI, doar unul a reusit sa supravietuiasca. Medicii spun ca starea de sanatate a acestuia este stabila. Acesta a fost externat din ATI si transferat in zona de confirmati. Pe aceasta cale, sunt trase semnale de alarma…

- Cei șase pacienți veniți de la Piatra Neamț, din nefericire, patru i-am pierdut! Erau pacienți cu varste de peste 66 de ani și cu morbiditați și care aveau infecții cu SARS-COV2. Nu era problema unor leziuni care sa se fi datorat unor arsuri. Mai avem inca doi pacienți care sunt in viața și ceilalți…

- Este vorba de o femeie de 72 de ani care a fost adusa de urgența la Iași. Pacienta avea mai multe afecțiuni cronice și in ciuda faptului ca s-au facut eforturi considerabile pentru a le salva viețile celor șase persoane, femeia a pierdut lupta cu viața. Nu sunt incantata nici medical nici uman sa anunț…

- Plenul Consiliului Județean Iași a votat intr-o ședința extraordinara crearea a doua linii de garda pentru Spitalul de la Lețcani. Propunerea a venit in sprijinirea actului medical și a faptului ca este nevoie de personal atat pentru compartimentul de Terapie Intensiva cat și pentru cel de boli infecțioase.…

- Starea de sanatate a victimelor incendiului de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este in continuare grava. Medicii fac toate eforturile pentru a le salva viețile avand in vedere faptul ca sunt persoane diagnosticate cu COVID-19. Pacienții sunt internați la Secția exterioara de la Lețcani.…

- Autoritațile au anuntaț ca de la inceputul saptamanii viitoare ar urma sa fie internate și cazuri grave la Secția exterioara de la Lețcani. Aparatura este funcționala insa medicii spun ca sunt cautate soluții de back-up pentru stațiile de oxigen in cazul in care acestea s-ar defecta. Domnul ministru…

- Dupa luni de așteptare, cel mai mare spital mobil COVID-19 va putea incepe activitatea. Spitalul Mobil de la Lețcani are 250 de paturi, din care 103 de Terapie Intensiva și astazi a primit autorizația de funcționare, emisa de Direcția de Sanatate Publica Iași, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli…