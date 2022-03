Aceasta mergea la o petrecere, in Bucium, si se afla la bratul sotului. Cei doi tocmai coborasera din autobuz. In loc sa ajunga la o petrecere, un cuplu de ieseni, ambii de 42 de ani, a ajuns la spital, dupa ce a fost spulberat pe trecerea de pietoni de un sofer octogenar. Acesta nici macar nu a franat, lovindu-i pe cei doi in plin. Femeia a suferit o fractura de baza de craniu, decedand la cateva zile dupa accident. Dupa trei ani, justitia a pronuntat o prima sentinta: inchisoare cu suspendare si interzicerea dreptului de a sofa timp de 5 ani. Tragicul accident a avut loc in seara zilei de 8…