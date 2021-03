Concurs Unica & CeraVe

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Alba Iulia cauta VOLUNTARI pentru a planta MII de copaci in aceasta primavara. Campania „Radacini in Alba Iulia” Sub denumirea „Radacini in Alba Iulia”, Primaria și Consiliul Local Alba Iulia vor demara, in aceasta primavara, o ampla campanie in urma careia, pe domeniul public al orașului,…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau cauta un minor, in varsta de 14 ani, care ar fi plecat voluntar de la domiciliu, din localitatea Naeni, și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate…

- Apple Watch vine cu o caracteristica hardware numita motorul haptic. Aceasta este o componenta independenta din interiorul ceasului, care ofera utilizatorului feedback haptic pentru a-l informa despre notificari, alerte la ritm cardiac ridicat, memento-uri pentru a se ridica și multe altele. Cu toate…

- Oana Radu și antrenorul de fitness Catalin Dobrescu s-au casatorit in luna august a anului trecut. „Sunt o femeie maritata! ???? Te voi iubi pentru totdeauna, Catalin Dobrescu!”, a scris solista atunci in mediul online. Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Oana și Catalin au dezvaluit cu ce…

- Cinci militanti pro-democratie din Hong Kong au ajuns saptamana aceasta in SUA cu intentia de a cere azil politic, a anuntat sambata un grup de aparare a drepturilor omului cu sediul in Statele Unite, relateaza AFP. Fuga lor intervine pe fondul persecutiilor declansate impotriva opozitiei hongkongheze…

- Direcția Județeana de Statistica Maramureș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: expert, grad IA – 4 posturi; expert, grad I – 4 posturi. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- Organizatorii Openului Australiei cauta un nou hotel pentru ca jucatorii si jucatoarele sa stea in carantina inainte de inceperea turneului, la 8 februarie. Vecinii hotelului rezervat initial ameninta cu proceduri judiciare, potrivit news.ro Potrivit lequipe.fr, proprietarii apartamentelor…

O femeie in varsta de 36 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 21 decembrie a.c., insa nu s-a mai intors.