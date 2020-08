Concurs pentru cei care iubesc natura  

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa (ABA Somes-Tisa) deruleaza proiectul de responsabilizare sociala Descopera Dunarea. Acesta se desfasoara la nivel national si este coordonat de Administratia Nationala "Apele Romane". Scopul proiectului este acela de a stimula copiii si adultii sa petreaca cat…

- Sa fim pozitivi pentru ca s-a descoperit cauza ce a generat numarul mare de infectari COVID in Romania. Ori daca e descoperita cauza sigur se gasește și antidotul. Astfel cu adanca satisfacție l-am auzit pe domnul președinte Iohanis infierand intr-o declarație de presa din 30 iulie, acțiunile profund…

- Un proiect transfrontalier ce vizeaza repararea infrastructurii de navigatie pe canalul Bega este derulat, in prezent, de Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), prin Administratia Bazinala de Apa Banat, iar valoarea investitiei se ridica la aproape 7 milioane de euro. Potrivit unui comunicat…

- Administrația Bazinala de Apa Prut-Barlad și Administrația Naționala „Apele Romane” deruleaza primul proiect de responsabilizare și implicare sociala (de tip CSR- Corporate Social Responsibility), inițiat de o instituție publica la nivel exclusiv online, prin intermediul rețelelor sociale specifice…

- Stavilarele de la Edighiol si Periboina, care controleaza fluxul de apa intre Marea Neagra si Lacul Sinoe, vor fi reabilitate in cadrul unui proiect de investitii in valoare de 15 milioane de euro, a anuntat, vineri, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, este „febra fondurilor europene”, vin bani mulți pentru Romania. Cum apreciați ca trebuie sa acționeze municipalitatea, politicienii? – Vedeți dumneavoastra, fonduri de la UE au fost mai tot timpul, important este SA AI CAPABILITATEA SA LE ACCESEZI, altfel banii vin și pleaca.…

- Viitura de pe raul Prut, formata in Ucraina, a ajuns, prin extindere, pe teritoriul Romaniei, iar varful maxim al acesteia se afla in acest moment la intrarea in tara, a anuntat Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), scrie digi24.ro.

- La Școala Gimnaziala “Gh.Nechita” Motoșeni s-a implinit un obiectiv esențial, construirea unui teren de sport multifuncțional pentru elevi. Acest teren va putea fi folosit pentru handbal, baschet, volei, tenis, minifotbal. Proiectul este rezultatul unui parteneriat de succes intre Consiliul Local Motoșeni,…