Concurs de frumusețe „bătăios”: Mexicanca Andrea Meza e Miss Univers 2021, dar unele fete chiar au avut ceva de spus! Andrea Meza, reprezentanta Mexicului, a fost incoronata Miss Univers 2021, duminica seara, la finalul unei gale „bataioase”, in timpul careia Miss Myanmar a denuntat lovitura de stat organizata de armata in tara sa. Motivația frumoasei din Myanmar este clar buna: „La ce foloseste acest eveniment daca nu-l pot folosi pentru a trimite un mesaj puternic de rezistenta impotriva prejudecatilor si violentei?”, a scris ea pe Instagram, alaturi de fotografii cu tinuta purtata in competitie. Concursul de frumusețe feminina s-a desfașurat in SUA. Editia din 2020 a fost anulata din cauza pandemiei de Covid.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

