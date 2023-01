Concluzia unui român care caută apartament de un an: "Toți zic că este un moment prost să cumperi, dar cumpără lumea în draci" Unii dintre romanii care au nevoie sa cumpere o locuința sau vor sa investeasca in piața imobiliara amana momentul deoarece prețurile au crescut, la fal ca ratele de la banca. Sunt insa destui care fac pasul, in ciuda scumpirilor. Este concluzia unui roman care incearca de un an sa cumpere un apartament in Capitala. Acesta a relatat ca a incercat sa negocieze prețul de cate ori a gasit o locuința pe placul lui și de fiecare data a aparut alt cumparator, intr-o postare pe Reddit. "De aproape un an caut sa imi cumpar un apartament in București. De vreo 3-4 ori am ajuns in punctul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

