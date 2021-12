Stiri pe aceeasi tema

- Joi este ultima zi in care puteți vizita Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean. Pe scena, va urca ADDA, dar inca de dimineața timișenii vor fi intampinați cu o sumedenie de evenimente dedicate copiilor, ateliere, spectacole de teatru, dar și noua, adulților, Laser Show, programe artistice…

- Ansamblul Profesionist Banatul și invitații sai, Bogdan Toma și Colindatorii din Țara Padurenilor, Ramona și Georgiana Vița, Nicu Novac, Felicia Stoian, Maria Coman, continua luna bucuriei impartașite in Parcul Craciunului la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, cu un nou spectacol in 19 decembrie,…

- Cel mai așteptat moment al acestui sfarșit de saptamana, in Timișoara, este concertul artistei Irina Rimes, care va urca pe scena de la Muzeul Satului Banațean, sambata, 18 decembrie, in cadrul Parcului Craciunului. In deschiderea evenimentului va avea loc un nou spectacol de lasere, iar atmosfera muzicala…

- Parcul Craciunului de la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, eveniment organizat sub umbrela Consiliului Județean Timiș, are nevoie de comercianți dornici sa asigure oferta de mancare sau de produse cu specific de iarna. Cei care opteaza pentru o casuța nu trebuie sa o amenajeze festiv, acest lucru…

