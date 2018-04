Stiri pe aceeasi tema

- Un proprietar al unui apartament situat in blocul unde bucati de tencuiala dintr-un balcon s-au prabusit peste doua masini sustine ca asociatia de proprietari nu poate face lucrari fara aviz de la Ministerul Culturii, intrucat cladirea este monument istoric. Ministerul nu a raspuns la cereri.…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea face inscrieri la cele doua cluburi de coding din proiectul „CODE Kids”, pana pe 5 aprilie. Activitațile se vor derula la Centrul de Formare al Bibliotecii, din strada Maior Gheorghe Sava nr. 4. Fiecare club va fi format din cate 10 copii, care vor desfașura…

- Prefectura Bacau, Asociația E-Romnja și Centrul FILIA din București au marcat Ziua Internaționala a Drepturilor Femeii printr-o conferința organizata, luni, la Centrul de Afaceri și Expoziții. „Scopul evenimentului este de a aduce in atenția instituțiilor publice dificultațile cu care se confrunta femeile…

- In Oradea, campania “Alege mișcarea azi” este implementata la nivel local de Fundația Comunitara Oradea, Centrul de fitness ArsNova, Xterra SportClub și Weblike PRO. „Alege mișcarea azi” este o competiție online intre 24 de orașe și are loc in perioada 1-15 martie, fiind…

- Stefan Banica sarbatoreste femeia pentru al optulea an consecutiv, prin trei concerte intitulate "Te iubesc, femeie! ", sustinute la Piatra Neamt, Arad si Bucuresti, in perioada 2 - 7 martie, potrivit unui comunicat.

- Universitatea din Oradea, in parteneriat cu Primaria Oradea, Prefectura Județului Bihor, Centrul de Transfuzie Sanguina Bihor, Societatea de Medicina Transfuzionala „Karl Landsteiner”, Plastor S.A., Ansamblul „Datini din Bihor”, Asociația „Folclor Fara Frontiere”, Select S.A., asociațiile studențești…

- In data de 22 februarie, o delegație a Congresului Romanilor din Serbia, care include mai multe asociații romanești, a efectuat o vizita de lucru la sediul Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni (IEH), instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.…

- Pentru al doilea an consecutiv, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilitați „Casa Esme” Barlad, unul dintre proiectele majore ale Asociației „Myosotis”, va putea supraviețui grație subvențiilor lunare acordate de la bugetul local. In ianuarie 2017, conducerea Asociației „Myosotis”, ONG inființat in…