Stiri pe aceeasi tema

- Avem informatii noi despre accidentul din Maramures, in care a fost implicat un autocar cu 52 de turisti polonezi. Soferul ar fi suferit un infarct in timp ce se afla la volan, iar autocarul scapat de sub control a intrat in zidul unei case. Autoritatile au activat planul rosu de interventii. Sapte…

- Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau. Este vorba de cea mai mare piscina naturala din Europa de Est și a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume, conform Wikipedia. Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala…

- „Puterea exemplului celor care au invins boala poate avea un efect mobilizator si incurajator”, a transmis șeful Executivului, duminica, 5 iunie, in ziua naționala a supraviețuitorilor acestei boli. In acest context, Palatul Victoria va fi iluminat in culorile și logo-ul simbol al Nufarului Galben,…

- Data de 25 mai este una marcata pentru istorie.Pe 25 mai 1949, se aproba de catre Consiliul de Ministri proiectul de realizare a canalului Dunare Marea Neagra.Canalul Dunare Marea Neagra este un canal navigabil aflat in judetul Constanta, Romania, ce leaga porturile Cernavoda de pe Dunare si porturile…

- Primaria Orașului Seini organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale vacante, de administrator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții generale, conform art. 3 al…

- „Generozitatea societații romanești (fața de Ucraina – n.r.) ma face sa cred in puterea binelui”, a transmis romanilor MS Margareta, Custodele Coroanei Romane și președintele Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania, cu ocazia Zilei Mondiale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. La data de 8 mai,…

- Impact spectaculos in Maramureș. O șoferița bauta a provocat un accident grav. O persoana ranita in urma impactului Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Ieri, 29 aprilie,…

- Cea de a 18-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 14 mai, la nivel national si propune publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte, tururi interactive, toate desfasurate in format fizic, dupa doua editii de pandemie, anunta organizatorii.…