Comunitatea AFI Tech Park 1 se extinde prin noi membri, Connect 44 si Best Chef Connect 44, companie care activeaza in domeniul ingineriei telecomunicațiilor, și Best Chef, un binecunoscut brand de servicii de catering pentru segmentul office din București, au inchiriat o suprafața totala de aproximativ 2.300 mp in AFI Tech Park 1. Cu acești noi chiriași, AFI Tech Park 1 atinge o rata de ocupare de 50%. „Companiile cu potențial si planuri de creștere, precum Connect 44 și Best Chef, aleg sa iși stabileasca o noua locație intr-o cladire de birouri ca AFI Tech Park 1 pentru ca iși doresc sa faca parte dintr-un complex de birouri „verde", cu conexiuni de transport… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

