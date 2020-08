Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PRO Romania la Primaria din Alba Iulia, avocatul Gheorghe Beleiu, va sesiza, prin mijloace legale, autoritațile locale privitor la instalarea, cat mai rapid, a unor camere de supraveghere pe raza muncipiului „Aud, tot mai des, de faptul ca persoane certate cu legea comit, pe raza municipiului…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Cine este, de fapt, Alin Stanciu, candidatul PSD la Primaria municipiului Alba Iulia Am ajuns la varsta de 43 de ani, cu o vasta experiența de viața, cunoscand ce inseamna lipsurile și greutațile, succesul și bunastarea. Indiferent de ceea ce mi-a harazit soarta, am…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Alexandru Brașovean este candidatul PRO Romania la primaria Sancel In varsta de 44 de ani, Alexandru este casatorit, are doi copii și lucreaza ca și coordonator transport și șofer profesionist. A decis sa intre in lupta pentru primaria Sancel fiind convins ca poate…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Ioan Damian este candidatul PRO Romania la primaria din Roșia de Secaș PRO Romania și-a desemnat candidatul la primaria Roșia de Secaș, in persoana domnului Ioan Damian. Are 49 de ani, e de profesie șofer profesionist, e casatorit și are doi copii. Considera ca localitatea…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Andrei Octavian Castaian este candidatul PRO Romania la primaria din Șibot Comunicat de presa: Andrei Octavian Castaian este candidatul PRO Romania la primaria din Șibot In varsta de 42 de ani, Andrei Octavian Castaian este casatorit, are doua fete și este de profesie…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Bogdan Lazar: Nesimțirea a invins din nou! Voicu & CO. au refuzat sa ajute cu adevarat mediul privat din Alba Iulia Nesimțirea a invins din nou! Ce trist… Astazi a avut loc celebra ședința de Consiliu Local la Primaria Alba Iulia, in care a fost dezbatut proiectul privind…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Gheorghe Beleiu, candidatul PRO Romania pentru Primaria Alba Iulia, propune cetațenilor o ADMINISTRAȚIE PARTICIPATIVA Administrația participativa este,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Gabriel Pleșa: Reforma administrației locale este primul pas al unui nou proiect de oraș Orice discuție despre planuri și proiecte pentru Alba Iulia trebuie sa inceapa cu reforma actualei administrații. Primaria Alba Iulia trebuie sa treaca print-un proces de evaluare,…