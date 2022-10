Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Iasi in parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi (ADIS) desfasoara in perioada 10 octombrie - 20 noiembrie o campanie de ecologizare a zonelor din judet afectate de abandonarea sau depozitarea ilegala a deseurilor. „Este pentru oricine doreste…

- In cadrul Campanie de informare și screening mamar dedicata femeilor din comuna Zabala, județul Covasna, organizata de „Asociația pentru Ajutor, Lupta, Motivare și Asistența -in afecțiuni grave-ALMA”, in perioada 10 octombrie- 30 noiembrie vor fi realizate 100 de ecografii mamare, gratuite, pentru…

- O noua campanie de sterilizare a cainilor și pisicilor de rasa comuna are loc in weekend. Deși se adreseaza celor din Nasaud și cartierele aparținatoare, orice animaluț e binevenit. Doar sa se faca programare inainte! Tot mai multe postari cu animaluțe abandonate impanzesc mediul online. Singura modalitate…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi anunta ca va organiza in acest weekend, pe 17 si 18 septembrie, cu ocazia „Zilei internationale a donatorului de CSH", o campanie de informare, promovare si recrutare a donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice. „Scopul acestei campanii este…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș) anunța continuarea campaniei de informare-conștientizare „Colectarea separata a deșeurilor, obligație legala”. Campania de informare-conștientizare demarata in anul 2021 de ADID Timiș și Retim, este adresata tuturor utilizatorilor serviciului…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș(ADID Timiș) anunța continuarea campaniei de informare-conștientizare “ Colectarea separata a deșeurilor, obligație legala”. Campania de informare-conștientizare demarata in anul 2021 de ADID Timiș și Retim, este adresata tuturor utilizatorilor…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș) anunța continuarea campaniei de informare-conștientizare “ Colectarea separata a deșeurilor, obligație legala”. Campania de informare-conștientizare demarata in anul 2021 de ADID Timiș și Retim, este adresata tuturor utilizatorilor serviciului…

- Nr. 63.417 din 05.09.2022 CAMPANIE DE STERILIZARE GRATUITA, DESFASURATA DE POLITISTI IMPREUNA CU ASOCIATIA "PAWS OF LOVE" In perioada 17.08. 02.09.2022, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor impreuna cu Asociatia "Paws of Love" au desfasurat, pe raza orasului Insuratei, o campanie…