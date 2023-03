Comună din Dolj, în alertă din cauza șacalilor. Animalele au atacat o microfermă Comuna Calarași din județul Dolj este in alerta din cauza șacalilor. In noaptea de joi spre vineri, aceștia au intrat in curțile localnicilor și au ucis zeci de animale. Ultimul atac s-a soldat cu moartea a 20 de oi și miei. „La ora 3 au atacat – și, cu instinct de vanatoare, nu de hrana, daca nu ieșea proprietarul, probabil ca toata turma pe care o avea, de peste 50 de animale, ar fi fost ucisa. Pagubele sunt de 15 animale, repet, dar acum ramane starea de alerta a tuturor celor care dețin animale in gospodarii, la limita localitații, sau microferme din camp. Dupa ce a intervenit proprietarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

