Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a initiat procedura de consultare publica asupra proiectului de buget al municipiului pe anul 2023 prin postarea pe site-ul www.primariavl.ro a anuntului aferent si a propunerii de buget. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile sau punctele de…

- Un pod care face legatura intre doua importante zone ale Iasului va fi modernizat si largit. Podul Cerna traverseaza raul Bahlui si are o lungime de aproape 72 metri, fiind la intersectia str. Cerna, str. Sarmisegetuza si bld. Alexandru cel Bun. Podul se afla in exploatare de peste 50 de ani, in conditiile…

- Doua companii de dezvoltare imobiliara au preluat terenul de un hectar de langa Gara Nicolina. Suprafata este acum libera de constructii, iar intentia fostului proprietar era sa construiasca un ansamblu mixt. Sursele ZDI spun ca terenul a fost vandut cu 1,9 milioane euro, ceea ce inseamna aproape 200…

- Un parc se naste greu, daca nu deloc, la Iasi. Consiliul Local (CL) a respins ieri ideea ca Primaria sa participe la o licitatie pentru achizitia unui teren de 5.000 mp, in Pacurari, cu scopul „unei amenajari de interes public". Proiectul i-a pus in incurcatura pe consilieri: timp de mai bine de o ora,…

- Consiliul Local a respins, luni, dupa o lunga dezbatere, proiectul privind participarea Primariei la licitația de achiziție a terenului RADEF din Pacurari. Inițial, proiectul a avut o susținere din partea mai multor consilieri locali, indiferent de partid. In timpul discuțiilor, secretarul general al…

- Consiliul Local a respins, luni, dupa o lunga dezbatere, proiectul privind participarea Primariei la licitatia de achizitie a terenului RADEF din Pacurari. Initial, proiectul a avut o sustinere din partea mai multor consilieri locali, indiferent de partid. In timpul discutiilor, secretarul general…