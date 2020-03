Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (19 ani, 6 WTA) a scris pe contul ei oficial de Twitter ca doneaza o racheta semnata pentru a se implica astfel in combaterea pandemiei de coronavirus. Simona Halep doneaza pentru cumpararea de echipament medical „Familie/Prieteni/Fani! Donez o racheta semnata pentru a ajuta in aceste…

- Statele Unite se aliniaza la masuri drastice adoptate de unele tari europene in lupta impotriva noului coronavirus - prin limitarea adunarilor la zece persoane, prima interdictie de circulatie pe timpul noptii in statul New Jersey si incetinirea fara precedent a unor metropole ca New Yorkul, Chivago…

- Electrica Furnizare a anuntat, luni, ca a decis sa suspende activitatea din centrele de relatii cu clientii, in perioada 17.03.2020-20.03.2020. Compania incurajeaza folosirea canalelor alternative de comunicare si de plata. ”Avand in vedere evolutia situatiei legata de Coronavirus (Covid-19),…

- Premierul norvegian Erna Solberg le-a spus luni copiilor norvegieni ca este OK sa fie speriati in aceste "zile speciale" ale pandemiei de coronavirus, transmite luni Reuters. Tara nordica a invocat starea de urgenta pentru a inchide o paleta larga de institutii publice si private, inclusiv scoli si…

- Masuri de combatere a infecției cu coronavirus. Șoferii de taxi din Constanța sunt obligați de primaria locala sa poarte manuși. De altfel, mașinile lor trebuie dezinfectate cu substanțe biocide dupa fiecare cursa. Masura a fost dispusa deoarece taximetriștii sunt unele din persoanele cele mai expuse.Totodata,…

- Administratia presedintelui american Donald Trump va cere statelor si consiliilor locale din SUA sa adopte masuri agresive impotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sanatate Alex Azar, relateaza Reuters. La randul sau, ministrul finantelor Steven Mnuchin a evocat…

- Tokyo, 4 mar /Agerpres/ - Gigantul farmaceutic nipon Takeda a anuntat miercuri ca dezvolta un medicament impotriva noului coronavirus, precizand ca s-a pus in contact cu agentii de reglementare din intreaga lume pentru a accelera scoaterea sa pe piata, relateaza EFE. Noul medicament, derivat…

- Prima companie care anunța oficial ca epidemia cu coronavirus ii afecteaza afacerile. Ce se intampla cu Apple in China Gigantul american Apple a avertizat ca este putin probabil sa-si indeplineasca tintele trimestriale de vanzari stabilite in urma cu doar trei saptamani, din cauza epidemiei cu noul…