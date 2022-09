Competiția Românească Animest: 14 invitații în lumea imaginației O oglinda a procesului parcurs de animația romaneasca de-a lungul timpului, secțiunea competiționala Animestdedicata scurtmetrajelor autohtone continua sa promoveze și la aceasta ediție performanțele creatorilor de la noi din țara. Intre 7 și 16 octombrie, 14 noi producții vor fi prezentate pe marele ecran in cadrul Competiției Romanești și vor concura pentru premiul secțiunii, in valoare de 5000 de lei, oferit de Institutul Cultural Roman. Prezențe constante la Animest sau artiști aflați la debut, autorii filmelor incluse anul acesta in Competiția Romaneasca s-au intrecut in abordari curajoase… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

