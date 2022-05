Educația și tehnologia ar trebuie sa mearga mana in mana, dar se pare ca Romania mai are de lucrat in aceasta privința. Potrivit Raportului de Literație Digitala lansat de BRIO, nivelul competențelor digitale ale elevilor din țara noastra este ”minim funcțional” in medie.

Mai exact, eșantionul a cuprins 3.000 de elevi cu varste cuprinse intre 6 și 18 ani. Scorul mediu al literației digitale obținut pentru intregul eșantion a fost de 65.93 puncte, o medie care reflecta un nivel mediu ”minim funcțional” al competențelor digitale. Doar 25% dintre elevii care au participat s-au incadrat la…