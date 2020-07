Stiri pe aceeasi tema

- H&M, lovita masiv de pandemie. Vanzarile scad semnificativ, iar stocurile au ajuns la 4,2 mld. dolari Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 57% a vanzarilor in moneda locala de la inceputul lunii martie, din cauza restrictiilor…

- Compania a spus ca numarul utilizatorilor activi lunar ai Facebook a crescut cu 10-, la 2,6 miliarde, la nivel global. O crestere de aproximativ 100 de milioane in trimestru. „Ne asteptam sa pierdem ceva din aceasta crestere cand vor fi relaxate restrictiile", a transmis compania, citeaza Variety. …

- Facebook a inregistrat lunar 2,6 miliarde de utilizatori in primul trimestru al anului 2020, dar si o „reducere semnificativa in cererea pentru publicitate”, care s-a stabilizat in prima parte a lunii aprilie, potrivit news.ro.Gigantul social media a raportat o crestere a venitului de 18%…

- PetroChina a anunțat miercuri o pierdere neta pe primul trimestru fiind afectata de scaderea prețurilor petrolului și a cererii de combustibil rafinat, in timp ce producția de petrol și gaze a crescut.Gigantul energetic controlat de stat a raportat o pierdere neta in trimestrul ianuarie-martie…

- Grupul Ford a inregistrat pierderi de 1,993 miliarde dolari in primul trimestru din 2020 si estimeaza ca rezultatul din al doilea trimestru va fi chiar mai slab, cu pierderi de cinci miliarde dolari, ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19, informeaza agentia EFE, transmite AGERPRES . Ford a incetat…

- Grupul Ford a inregistrat pierderi de 1,993 miliarde dolari in primul trimestru din 2020 si estimeaza ca rezultatul din al doilea trimestru va fi chiar mai slab, cu pierderi de cinci miliarde dolari, ca urmare a impactului pandemiei de COVID-19, informeaza agentia EFE. Ford a incetat sa mai…

- Rusia va avea nevoie de imprumuturi suplimentare de mai mult de 1.000 de miliarde de ruble (13,44 miliarde de dolari) in acest an pentru a acoperi scaderile de venituri din sectorul petrolului și gazelor, a declarat ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, citat de Reuters.Vorbind la un program…

- Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Ucraina (15,8 miliarde de dolari), Rusia (10,6 miliarde de dolari) si Romania (7,2 miliarde de dolari), potrivit unui…