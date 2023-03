Compania Nationala de Investitii a atribuit un contract care vizeaza drumuri din judetul Constanta. Despre ce este vorba (DOCUMENT)

Reabilitarea drumuri de interes local in localitatea Sinoie, comuna Mihai Viteazu, judetul Constanta in cadrul subprogramului lucrari in prima urgenta au revenit societatii Strabag SRL Valoarea totala a achizitiei este de 16.905.834.39 lei fara TVA In 2021 Strabag SRL a avut o cifra de afaceri de 956.509.449 lei, un profit net de 51.102.982 lei si 1.145 angajati Strabag SRL a incheiat 298 contracte de achizitii publice, in valoare totala de 2.903.785.725,40 lei Compania Nationala de Investitii C ...