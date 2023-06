Compania de utilităţi Endesa, investigată de autoritatea antitrust din Spania ”Colaboram cu ancheta si asteptam evolutii ulterioare”, a spus purtatorul de cuvant, fara a dezvalui obiectul sau natura anchetei CNMC. Endesa este controlata de gigantul italian Enel. Comentariile purtatorului de cuvant au confirmat un raport publicat de site-ul de stiri spaniol El Confidencial. CNMC a refuzat sa comenteze. In urma volatilitatii preturilor energiei, declansata de redresarea rapida post-Covid si de razboiul din Ucraina, CNMC a declansat mai multe investigatii asupra firmelor locale. Anul trecut, institutia a declarat ca investigheaza companiile petroliere, iar in aprilie a lansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, o echipa de peste 2 000 de anchetatori fiscali, vamali și de poliție din 7 țari a efectuat 5 arestari, a efectuat peste 450 de percheziții și a confiscat imobile și mașini in Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Țarile de Jos, Portugalia și Spania. Europol a sprijinit operațiunea cu numele de…

- Sibora Gagani, o tanara de origine italo-albaneza, disparuta in 2014, a fost gasita moarta intre pereții casei in care aceasta a trait cu fostul ei iubit, Marco Gaio Romeo.Sibora Gagani s-a mutat in Torremolinos (Spania) in 2011, alaturi de Romeo, un italian originar din localitatea Nettuno, regiunea…

- Compania ucraineana Ukrenergo a anunțat ca suspenda exporturile de energie electrica. Masura a fost luata pentru a putea acoperi necesitațile de consum intern ale Ucrainei pe tot parcursul zilei și de a asigura rezerve pentru orele de varf de consum de seara, informeaza Unian.net .

- Centrala nucleara din Zaporojie a fost reconectata la alimentarea externa cu energie electrica, a anunțat rețeaua naționala ucraineana, citata de Sky News . Centrala nucleara cea mai mare din Europa, a fost trecuta in stand-by luni dimineața, dupa ce a fost deconectata „complet” de la sursa sa de energie…

- Meta, compania americana care detine Facebook, WhatsApp si Instagram, nu a reusit luna trecuta sa ajunga la un acord cu societatea italiana a autorilor si editorilor SIAE, pentru a reinnoi licentele de drepturi de autor. Drept urmare, toate melodiile din portofoliul SIAE au fost blocate pe site-urile…

- Compania cauta afaceri cu o crestere mare, cu marje mari, deoarece intentioneaza sa inchida toate cele 68 de magazine fizice de carti, magazine pop-up si magazine de ”4 stele” din Statele Unite si Regatul Unit, punand capat unora dintre cele mai lungi experimente in comertul cu amanuntul traditional.…

- Beatriz Flamini, o pasionata de sporturi extreme din Spania, a iesit vineri dintr-o pestera in care a petrecut 500 de zile fara sa fie avut vreun contact uman, in ceea ce ar putea fi un record mondial si cu siguranta un experiment extrem de interesant pentru oamenii de stiinta, relateaza presa internationala.…

- O ofensiva eșuata a Kievului va permite Rusiei sa prinda Ucraina din scurt, a declarat un consilier al lui Vladimir Putin, relateaza Sky News . Rusia ar putea mobiliza 400.000 de oameni pentru un „atac final”, in timp ce Occidentul va fi lipsit de arme, a declarat Dmitri Suslov. „Daca ofensiva de la…