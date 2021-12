Stiri pe aceeasi tema

- La fix un an de zile distanța, președintele CJ Timiș, Alin Nica, și fostul președinte al instituției, Sorin Grindeanu, ajuns ministru al Transporturilor, au ajuns la aceiași concluzie: centura Vest de ocolire a Timișoarei poate fi facuta de autoritațile județene, cu bani de la bugetul central. Soluția…

- Prezent la Pasajul Solventul dupa vizita pe șantierul Centurii de Sud a Timișoarei, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a interesat cum poate sa ajute, in acest moment, proiectul. I s-a raspuns ca nu are cu ce, iar Grindeanu a cerut sa se foloseasca toate parghiile legale pentru a evita un…

- Sorin Grindeanu, aflat la Timișoara, a transmis un prim mesaj de schimbare a unor persoane din conducerea structurilor aflate in subordine. Practic, dupa declarația noului ministru al Transporturilor...

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Noul tramvai turcesc al Timișoarei, fabricat de Bozankaya, poate fi scos in trafic. Autoritatea Feroviara Romana a emis agrementul atat de așteptat de timișoreni, anunța noul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a adus, sambata, documentele la Timișoara.

- Noul ministru al Transporturilor, social-democratul Sorin Grindeanu, se afla, sambata, in vizita oficiala la Timișoara. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la Prefectura Timiș, Grindeanu a spus ca a ales ca la Timișoara sa fie prima deplasare oficiala. „Nu e vorba ca sunt subiectiv, ci…

- Lotul 2 Sebes-Turda va fi dat in folosinta, daca nu exista pericol, chiar daca pe un kilometru sau doi se va circula pe un singur sens, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la preluarea mandatului. "Stiu ca in acest moment avem o situatie pe lotul 2 Sebes-Turda, situatie…

- Exista o soluție pentru Timișoara in acest moment, declara Florin Cițu. Primaria poate lua un credit de la Trezorerie, iar cu banii sa asigure caldura și apa calda, varianta menționata ieri și de Dominic Fritz. „Aș vrea sa anunț ca am fost acum la Ministerul Finanțelor Publice. A fost o discuție telefonica…