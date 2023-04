Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa se raceasca, meteorologii anunțand cantitați insemnate de precipitații, ninsori și intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece in cea mai mare parte a țarii. In 15 județe va fi Cod portocaliu de ninsori abundente. Afectate sunt inclusiv județele Caraș-Severin și Hunedoara.…

- Meteorologii anunța ca in cea mai mare parte a țarii se strica vremea. In urmatoarele doua zile in toate regiunile vor fi vant, ploi și racire accentuata. Specialiștii au emis o informare meteorologica valabila in intervalul luni, ora 6.00-miercuri, ora 21.00. In documentul meteorologilor se face referire…

- Inca un accident mortal in vestul țarii. Vineri, in jurul orei 14,20, polițiștii orașului Ineu au fost sesizați despre un autoturism rasturnat in zona D.N. 79/A, in afara localitații Voivodeni.

- Vremea deosebit de calda ne rasfața și joi, 9 martie, in sud-estul țarii. De vineri seara, aria precipitațiilor va cuprinde aproape toata țara, pentru ca sambata frigul sa se intoarca in forța in vestul, nordul și parțial in centrul țarii. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta data in cea…

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- Astazi cerul va fi temporar noros in regiunile estice, iar seara va ninge in Crisana, Transilvania, Maramures și local in Banat. Trecator, in vestul tarii vor fi si precipitatii slabe sub forma de lapovita ce vor putea favoriza depuneri de polei. Vantul va avea intensificari in nord-vestul si centrul…

- Vremea se incalzește in vestul țarii. Astazi, vremea se va incalzi. Cerul va fi temporar noros. Se vor semnala ploi slabe ziua izolat in Crișana iar noaptea in sudul Banatului. La munte vor predomina ninsorile iar cantitațile de apa cumulate vor depași izolat 15-20 l/mp. Vantul va sufla la moderat.…

- Vremea din cursul noptii a facut ravagii pe mai multe drumuri din judetul Caras-Severin. Mai multi copaci au cazut pe drumurile din zona, inclusiv pe raza municipiului Resita, in timp ce DN 57, intre Orsova si Moldova Noua, a fost blocat complet dupa caderi masive de bolovani si stanci pe sosea. Pe…