- Autoritatile din judetul Prahova au decis, marti, ca purtarea mastii de protectie sa devina obligatorie in toate spatiile publice din judet, decizia prevazand ca, in conditiile unei crize privind aprovizionarea cu masti, acestea nu trebuie sa fie neaparat din cele de uz medical. Masura va fi valabila…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov recomanda purtarea unei masti in jurul nasului si a gurii in toate spatiile publice si mijloacele de transport in comun, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 raportate, luni, in judet a ajuns la 138.

- Prefectul de Olt, Florin Constantin Homorean, a convocat, in regim de urgența, in ședința, Grupul de coordonare pentru gestionarea bolilor inalt contagioase al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Olt, in vederea identificarii de noi spații de carantina. Au fost identificate și operaționalizate…

- De asemenea, persoanele peste 60 de ani vor mai putea merge la magazin doar timp de patru ore pe zi din cauza crizei generate de infamul Covid-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a emis un ordin, semnat de prefectul județului Nicolae Silviu Ungur, prin care se interzice circulația tuturor…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Imediat dupa inchiderea unitaților de invațamant din Ialomița, autoritațile locale și județene au adoptat primele masuri de prevenție impotriva COVID-19. Masurile au fost adoptate in Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Slobozia. Autoritațile reacționeaza Conform comunicatului…

- In contextul riscului de raspandire a infectiei cu Coronavirus – COVID19 si adoptarea masurilor de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul tarii noastre, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit in sedinta extraordinara si a decis interzicerea…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorbile și a ninsorilor abundente, atat in Republica Bulgaria, cat și pe teritoriul regiunii Ruse, la solicitarea autoritaților bulgare, incepand cu data de 05.02.2020, ora 23:40 a fost adoptata urmatoarea masura: – restricționarea circulatiei pentru mijloacele…