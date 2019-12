Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de ministri al Consiliului Europei (CoE) isi exprima "grava ingrijorare" fata de faptul ca Parlamentul Romaniei a decis "din scurt" sa adopte proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu, fara a oferi in acelasi timp o alta modalitate de compensare care sa indeplineasca cerintele CEDO,…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca ministrul Catalin Predoiu a participat la dezbateri „intense” la Strasbourg in legatura cu punerea in executare a deciziilor CEDO, iar Comitetul de Ministri a decis sa amane emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania si sa dea in loc…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, miercuri, ca abrogarea recursului compensatoriu "nu trebuie sa fie un capat de drum, ci un inceput de drum", amintind ca CEDO protejeaza drepturile persoanelor aflate in detentie, "dar jurisprudenta sa stabileste si obligatia statelor de a-si proteja…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat luni ca se va deplasa "in curand" la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), pentru a se intalni cu presedintele CEDO si a-i explica situatia din Romania in legatura cu cresterea infractionalitatii, pentru a vorbi despre imbunatatirea conditiilor…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a atras atenția, intr-o intervenție la Digi 24, ca daca Guvernul Orban iși asuma raspunderea printr-o ordonanța de urgența pe abrogarea recursului compensatoriu atunci cel mai probabil in Parlament ar putea fi depusa o moțiune de cenzura…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre Parlament. De asemenea, Turcan a mai spus ca Guvernul va include ” la angajarea raspunderii si prorogarea…