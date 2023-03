Comisia Europeana va reanaliza și va reveni asupra sumei alocate pentru sprijinirea fermierilor din Romania. Anunțul Ursulei von der Leyen vine in urma solicitarii președintelui Klaus Iohannis, care “i-a prezentat situația dificila in care se afla aceștia in marja Consiliului European”, potrivit unor surse oficiale.