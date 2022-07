Stiri pe aceeasi tema

- Țarile UE au ajuns miercuri dimineața la un acord privind mai multe legi pentru combaterea schimbarilor climatice, susținand eliminarea treptata a vanzarilor de mașini noi care utilizeaza combustibili fosili pana in 2035 și crearea unui fond pentru a-i proteja pe cei mai saraci, scrie Reuters. Dupa…

- Consiliul si Comisia Europeana au urmat exemplul Parlamentului European si au interzis accesul in sediul lor lobby-stilor companiilor ruse la Bruxelles, pe langa sanctiunile adoptate dupa invazia Rusiei asupra Ucrainei, au declarat, joi, reprezentantii institutiilor UE, relateaza AFP.

- Lituania va fi pregatita daca Rusia o va deconecta de la rețeaua electrica regionala ca razbunare pentru blocarea transporturilor feroviare ale unor marfuri rusești catre exclava Kaliningrad din Moscova, dar nu este așteptata nicio confruntare militara, a declarat miercuri (22 iunie) președintele acesteia…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare, a fost reprezentata la intalnirile Prezidiilor COPA și COGECA, desfașurate la Bruxelles, in zilele de 16 și 17 iunie 2022, in format fizic de catre Florentin BERCU UNCSV și Marius Mihai MICU PRO AGRO și online de Cristina CIONGA APPR, Liliana PIRON LAPAR și Sorinela…

- Rectorii și președinții celor opt universitați membre ale consorțiului Universitatea Europeana de Tehnologie/European University of Technology EUt+, au efectuat marți, 14 iunie 2022, o vizita la instituțiile europene de la Bruxelles, Parlamentul European și Comisia Europeana.

- Ministerul Justitiei a transmis, marti, ca sunt „false” informatiile vehiculate spatiul public vizand o presupusa crestere a varstei de pensionare a magistratilor prevazuta in noile legi ale Justitiei. „Ministerul Justitiei precizeaza ca nu are in intentie nicio interventie legislativa in sensul stabilirii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a propus Comisiei Europene identificarea unor solutii rapide la nivelul UE pentru a veni in sprijinul beneficiarilor publici si privati ai programelor de dezvoltare rurala ale caror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel…

- Comisia Europeana este dispusa sa investeasca pana la doua miliarde de euro in infrastructurile petroliere din tarile care vor avea probleme daca vor renunta la petrolul rusesc. Pe lista de la Bruxelles se afla Ungaria, Slovacia si Cehia.