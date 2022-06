Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a lansat miercuri noi proceduri judiciare impotriva Regatului Unit pentru eșecul de a implementa parți din acordul post-Brexit pe care l-a convenit cu blocul comunitar, scrie CNN.Guvernul britanic a facut publice, la inceputul acestei saptamani, planuri pentru schimbarea Protocolului…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP. Publicarea acestui proiect,…

- Protocolul face parte din acordul comercial post-Brexit care impune verificari asupra unor marfuri care intra in Irlanda de Nord din restul Regatului Unit. Comentariile lui Truss ar putea amplifica riscul de represalii din partea Bruxelles-ului si ar putea declansa un razboi comercial cu cel mai mare…

- Guvernul britanic al premierului Boris Johnson a refuzat joi sa dezvaluie informatiile cerute de opozitia laburista pe tema numirii omului de afaceri de origine rusa Evgheni Lebedev in Camera Lorzilor, invocand ratiuni de "securitate nationala", potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, printr-o ordonanta de urgenta, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectoarele bovine, suine si avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19. „Scopul prezentei ordonante il reprezinta instituirea…

- Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finanțelor: „Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat luni, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Nicolae Ciuca, in Parlament, ca in acest an nu vor creste…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale. Cei doi oficiali au analizat raspunsul Uniunii Europene la criza generata de agresiunea militara rusa din Ucraina.

- ”Am avut o foarte buna intalnire la Ministerul de Finante. Practic, mesajul care se transmite din partea Comisiei este un mesaj de sustinere, de solidaritate si de unitate, la nivel european, cu rezultate foarte bune in aceasta colaborare provocata de aceasta situatie complicata creata de conflictul…