- Comisia Europeana a recomandat marți vaccinarea împotriva COVID-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pâna în vara acestui an pentru a reduce raspândirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției.Executivul…

- „Efortul nostru colectiv produce beneficii majore pentru toata lumea, in special accesul la vaccinuri sigure, eficiente și accesibile in același timp pentru toate statele membre, fie ele mici sau mari (…) Permiteți-mi sa va reamintesc ca, prin semnarea acordului (de mandatare, n.r.) , ați confirmat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente ar putea aviza vaccinul Pfizer-BioNTech in 23 decembrie. Cand se vor face primele vaccinari in UE Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea sa emita pe 23 decembrie un aviz pozitiv pentru aprobarea in Europa a primului vaccin anti-COVID-19, a dezvaluit…

- Comisia Europeana propunere crearea „Uniunii Europene de Sanatate”. Comisia Europeana propune crearea unei agenții speciale pentru a ajuta statele membre sa lupte cu viitoarele crize sanitare. Așa-numita Uniune Europeana de Sanatate vor urmari, printre altele, sa instituie un mecanism prin care țarile…

- Specialiștii estimeaza o creștere a consumului de energie al centrelor de date din statele membre ale UE de la 2,7 % din cererea de energie electrica in 2018 la 3,2 % pana in 2030. Sisteme de racire mai eficiente și refolosirea caldurii se numara printre soluții, potrivit Mediafax.Comisia…

- Acum, aproximativ 1,3 milioane de evrei locuiesc in Europa, 0,1% din populația continentului. Doua treimi dintre ei locuiesc in Franța, Marea Britanie și Germania.Cifrele apartin unui raport realizat de Institutul pentru Cercetari Politice Evreiești din Londra, care incearca sa ofere o imagine…