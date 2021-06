Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, informeaza…

- Companiile E-Distributie din Romania investesc anul acesta aproximativ 880 milioane de lei, echivalentul a 182 milioane de euro, in modernizarea, digitalizarea si extinderea retelei electrice din Bucuresti si din cele zece judete din tara in care isi desfasoara activitatea, potrivit unui comunicat remis,…

- „Eu nu sunt cel mai curat om. Eu spun ca toata mizeria asta a fost creata pentru ca i-am deranjat. (...) Eu sunt un politician cum ziceti voi cu goagal (Google - n.red.), dar sunt un politician bun. Daca maine va bateti cu tatarii alegeti pe Vanghelie sau pe Coldea? Am avut relatii politice si m-am…

- Secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Hegedus Csilla, a anuntat ca a prezentat marti Comisiei Europene proiectul Romania atractiva, lucru care este inca un pas pentru aprobarea celor 400 de milioane de euro ce vor putea fi alocate pentru implementarea unor proiecte…