- Comisia Europeana a confirmat miercuri decizia de a clasifica noul coronavirus drept o amenintare de nivel mediu pentru lucratori, decizie care le va permite angajatorilor sa aplice la locul de munca masuri de securitate mai putin stringente fata de situatia in care ar fi fost o amenintare de nivel…

- Sindromul muncii peste limite s-a transformat in sindromul plictiselii absolute. Izolați in case, oamenii se plang ca nu gasesc nimic de facut. Sunt plictisiți chiar și cei care lucreaza de acasa. Le lipsesc intalnirile cu prietenii, mersul la cumparaturi, sau plimbarea in parc. Psihoterapeutul Simona…

- Barbatul din județul Cluj, în vârsta de 79 de ani, care a decedat era confirmat cu COVID-19. "Persoana aflata la domiciliu decedeaza în drum spre spital în ambulanța", se precizeaza în informarea GCS. Barbatul avea condiții medicale pre-existente:…

- Ziarul Unirea RECORD NEGRU pentru Spania: 950 de morți in 24 de ore, cel mai mare numar de decese, intr-o zi la nivel mondial In Spania s-a raportat ca 950 de persoane au murit, din cauza infecției cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Depașește astfel 10.000 de decese (10.003 decese) din cauza COVID-19.…

- Ziarul Unirea SURSE: Al 4-lea caz de infectare cu COVID-19 in ALBA: Un barbat din Ciuruleasa, confirmat pozitiv cu noul coronavirus In județul Alba s-a inregistrat cel de-al 4-lea caz confirmat de COVID-19, au precizat surse pentru ziarulunirea.ro. Este vorba despre un barbat din comuna Ciuruleasa care…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 14 pacienți diagnosticați cu CORONAVIRUS, 11 persoane in carantina și 12.877 de persoane auto-izolate la domiciliu, la nivel național Pana astazi, 8 martie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 14 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus). Dintre aceste…