Prim-vicepreședintele PNL, Gheorghe Flutur, responsabil de Politici Publice, aflat astazi la Bucuresti, a convocat o ședința a Comisiei de Administrație Publica a PNL la care au participat președinți de consilii județene, primari și parlamentari. In cadrul ședinței a fost facuta o trecere in revista a realizarilor guvernarii la un an de la investirea Guvernului Ciuca. […] The post Comisia de Administrație Publica a PNL convocata de Flutur pentru a trece in revista realizarile la un an de la investirea Guvernului Ciuca first appeared on Suceava News Online .