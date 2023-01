Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat ca Florin Bolbos, comisarul-șef suspendat din funcție dupa ce a fost cercetat intr-un dosar de corupție, a revenit pe funcția de adjunct al inspectorului șef al IPJ Timiș. „La data de 31 ianuarie 2023, prin dispoziția Inspectorului General, domnul Comisar Șef de Poliție Bolbos Florin Mircea a fost […] Articolul Comisarul-șef Florin Bolbos a revenit in funcția de adjunct la IPJ Timiș dupa achitarea in dosarul de corupție in care a fost judecat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .