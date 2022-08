Stiri pe aceeasi tema

- ANPC si Consiliul Concurentei, analiza comuna pentru piața carburanților Foto: radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței vor începe o analiza comuna pentru piața carburanților, prin care sa…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a anunțat, joi, intr-o conferința de presa, o evaluare a modului in care au evoluat preturile la combustibili in Romania. Potrivit acestuia, acțiunea va fi demarata in perioada urmatoare la initiativa Consiliului…

- Investigatie realizata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) la companiile aeriene Wizz Air si Ryan Air, care activeaza pe teritoriul Romaniei, in urma sesizarilor (peste 600) referitoare la serviciile oferite de acestea. Concret, acțiunea este efectuata de catre Directia Generala…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat miercuri ca a incheiat cercetarea de fond, inceputa in urma cu mai bine de doua luni in urma ca ca urmare a numarului insemnat de reclamații referitoare la serviciile oferite de Blue Air Aviation S.A. ANPC precizeaza ca primit un…

- La cateva ore dupa ce Libertatea anunța pe surse ca ANPC a finalizat un control care va fi urmat de sancțiuni la compania aeriana Blue Air, instituția a confirmat informația. Protecția Consumatorilor nu a anunțat insa deocamdata și care va fi valoarea amenzilor, pentru ca lipsește o comisie pentru asta.…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor isi vor lasa la birou telefoanele mobile pe toata durata actiunilor de amploare, comunicarea pe teren, in interiorul grupului de control, fiind asigurata cu ajutorul celor 20 de statii de emisie-receptie performante, achizitionate special pentru aceste operatiuni,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) arata, joi, intr-un comunicat de presa, ca a mai parcurs o etapa in aplicarea strategiei interne de integritate si combatere a coruptiei, fiind facute toate demersurile necesare pentru implementarea procedurii de control in cazul actiunilor …

- Poliția Capitalei impreuna cu Autoritatea Naționale pentru Protecția Consumatorului au dispus, luni, confiscarea de la casele de amanet din Capitala a aproximativ 8 kilograme de bijuterii din aur și argint, din cauza nerespectarii prevederilor legale referitoare la regimul metalelor pretioase, informeaza…