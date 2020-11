Comercianții din Piața Centrală Câmpina pot fi găsiți în spatele pieței și pe aleea dintre corpurile C1 și C2 Dupa cum se știe deja, Piața Centrala Campina a fost inchisa in urma cu o saptamana, pe 9 noiembrie 2020, masura decisa de Guvern pentru toate piețele agro-alimentare aflate in spații inchise. Este o decizie luata pentru reducerea raspandirii infectarii cu virusul SARS CoV-2 și care se aplica pe o perioada de 30 de zile, iar la finalul acestei perioade, in funcție de evoluția situației, se va decide daca va fi prelungita sau nu perioada in care piețele vor fi inchise. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

