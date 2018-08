Comandantul jandarmilor la protestul Diasporei: Interventia a fost oportuna. Imi asum tot, niciun moment nu am scapat de sub control situatia Update

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca sunt persoane care au suferit gratuit in urma interventiei, ne cerem scuze fata de acestia", acesta a fost mesajul transmis de Laurentiu Cazan, cel care a comandat trupele de Jandarmerie la protestul din fata sediului Guvernului din data de 10 august. La o saptamana de la incidentele violente…

- Ca sa scape de PSD le cere ajutorul...pesediștilor! Update: „Au trecut deja trei zile si nu exista niciun responsabil pentru ce s-a intamplat vineri in Piata Victoriei. In orice tara responsabila, oamenii aflati la conducere, pana la aceasta ora am fi avut cel putin o demisie. Nimeni nu si-a asumat…

- Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat sambata, Procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, demararea de urgența a cercetarilor in vederea stabilirii situației de fapt și elucidarii modului concret in care s-a produs intervenția Jandarmeriei,…

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…