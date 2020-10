Coliziune între un autoturism și un tren de persoane, pe DN 14B la ieșire din Blaj Un accident rutier s-a petrecut astazi, 1 octombrie 2020, in jurul orei 19:50 pe DN 14B, la ieșirea din Blaj. Un tren de persoane a intrat in coliziune cu un autoturism. Potrivit IPJ Alba la ieșirea din Blaj inspre Valea Lunga s-a produs un accident in care sunt implicate un autoturism și un tren de persoane. In urma accidentului nu au rezultat victime, intrucat persoanele din autoturism au reușit sa iasa din mașina inaintea impactului. A fost alocata o autospeciala ASAS și o ambulanța. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de: 1 ori The post Coliziune intre un autoturism și un tren de persoane,… Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

