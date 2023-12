Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Satului Banațean va invita sa participați miercuri, 14 decembrie, la evenimentele prilejuite de Festivalul Colindelor. In program figureaza activitați precum Alaiul Colindatorilor la fiecare gospodarie, Pițaraii, Concurs de colinde pe scena și Povestea Ignatului.

- Credincioșii dintr-o parohie din zona Campulung Moldovenesc au cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, suparați fiind ca tanarul preot repartizat prin concurs ține mai mult biserica inchisa iar oamenii nu au unde sa se spovedeasca și sa se impartașeasca. ”Sunt o enoriașa din…

- In perioada 4 – 5 noiembrie, Clubul Sportiv Pro-Silva Orientare Zalau, a organizat competiția de orientare sportiva ,,Cupa Pro-Silva”. La concurs au participat aproximativ 150 de concurenți profesioniști și amatori, legitimați la cluburi de orientare sau doar pasionați de natura, la categorii de varsta…

- In județul Vaslui, reprezentanții sindicatelor din sanatate au cerut sprijinul Prefecturii in vederea facilitarii scoaterii la concurs a posturilor din sistemul medical, potrivit legislatiei in vigoare. In prezent, posturile din sectorul public sunt blocate printr-o ordonanța de guvern de anul acesta,…

- Asociația Culturala „Romantic Art” Suceava, avand ca parteneri: Fly Music Romania , Radio Romania Iași, Primaria și Consiliul Local Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizeaza in perioada 24-26 Noiembrie, in preajma zilei Bucovinei, a treia…

- Spitalul Orașenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” din Șimleu Silvaniei se afla in cautarea de medici. In prezent sunt scoase la concurs trei posturi vacante cu norma intreaga: – medic primar, specialitatea Pneumologie (la Dispensarul TBC și in Cabinetul Pneumologie – Ambulator integrat); – medic specialist,…

- Angajari in armata 2023: MApN scoate la concurs 4.000 de posturi. Cine poate aplica? Angajari in armata 2023: MApN scoate la concurs 4.000 de posturi. Cine poate aplica? Ministerul Apararii Naționale a anunțat inceperea unei ample campanii de recrutare in cadrul Armatei Romane pentru anul 2023. Aceasta…

- Serviciul Comunitar De Utilitati Publice Albesti, judetul Constanta scoate la concurs un post vacant de muncitor calificat III la Serviciul Comunitar De Utilitati Publice Albesti cu sediul in Albesti, judetul Constanta. Dosarele de inscriere se depun la Primaria comunei Albesti, sos. Mangaliei nr. 31,…