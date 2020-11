Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista in bilantul epidemiei Covid 19 in Romania. Printre decesele inregistrate in ultimele 24 de ore se numara si cel al unui copilas, cu varsta cuprinsa intre 0 si 9 ani.Pana la acest moment, nu se cunoaste daca cel mic se afla printre pacientii decedati care sufereau de comorbiditati.Potrivit…

- Situatia a fost facuta publica de managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Suceava, dr Alexandru Calancea. Acesta a confirmat luni decesele printre pacientii care au refuzat tratamentul, insa ulterior a revenit si a precizat ca lipsa tratamentului nu este neaparat cauza mortii.

- Zeci de cadre medicale din Romania au murit infectate cu coronavirus. Conform Grupului de Comunicare Strategica, 3847 de angajați din randul personalului medical au contactat Covid-19. Potrivit GCS, sunt 33 de decese inregistrate in randul cadrelor medicale diagnosticate cu coronavirus. Pana in data…

- Artistul admite faptul ca exista cazuri dramatice, Bittman spune ca nu poate fi suta la suta sigur ca acele cazuri dramatice se datoreaza infectarii cu noul coronavirus. „Eu nu contest ca sunt cazuri dramatice. Atata vreme cat nu am voie sa fac autopsie pentru a stabili de ce a murit o persoana,…

- MEDIMFARM S.A. Ploiești, distribuitorul exclusiv pentru Romania al testelor “Standard Q Covid – 19 Ag”, a anunțat ca acestea sunt disponibile, iar profitul obținut din vanzarea lor, in urmatorul an, va fi donat.

- Romania a inregistrat miercuri peste 4.000 de cazuri pozitive, pentru prima oara in ultimele 7 luni. E doar inceputul unei serii de zile cu cifre foarte mari, conform unuia dintre specialiștii care au informații consolidate din interiorul sistemului medical.4.016 de cazuri noi COVID in ultimele 24 de…

- Record negativ inregistrat de coronavirus, astazi, in Romania! Potrivit anunțului facut de Grupul de Comunicare Strategica, a murit primul copil din cauza COVID-19 la noi in țara. Minorul suferea si de alte boli!

- Acestora li se adauga sute de salariați din asistența sociala infectați, iar 29 dintre cei confirmați cu SARS-CoV-2 din randul personalului medical și auxiliar din Romania au platit tributul suprem, in primele șase luni de pandemie. Au trecut mai bine de șase luni de la declararea primului caz de…