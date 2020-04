Codul Muncii a fost modificat din nou. Ce zile libere in plus primesc angajații din invațamant Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care angajatii din invatamant vor beneficia de zile libere pentru a sarbatori Vinerea Mare, prima si a doua zi de Pasti, precum si prima si a doua zi de Rusalii, in functie de data la care sunt celebrate acestea de cultul religios legal crestin de care apartin. Actul normativ, care completează art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi art. 94 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, a fost iniţiat de către…