- Informații neștiute despre proprietarul mașinii cu numar anti - PSD ies la iveala. Dupa ce, astazi, barbatul a ramas fara placuțele de inmatriculare și s-a ales cu dosar penal, pentru ca, susține Poliția Romana, placuțele preferențiale de pe teritoriul Suediei nu ar fi valabile și in Romania, acesta…

- Ce spune șoferul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, dupa ce Poliția i-a confiscat placuțele. Razvan Ștefanescu a povestit, la ieșirea din secția de Poliție, cum a fost oprit de polițiști, luni dimineața, și i-au fost confiscate placuțele de inmatriculare. „In jurul orei 5:50 dimineața, am…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii…

- Razvan Stefanescu, șoferul autoturismului Audi cu numerele de înmatriculare ”M... PSD”, s-a ales cu dosar penal și i-au fost ridicate placuțele și permisul de conducere. ”Mi s-au cerut documentele, dupa 3 minute, mi-au spus ca numerele…

- Mai mult decat atat, soferul masinii se va alege cu dosar penal pentru conducerea unui autoturism ale carui numere de inmatriculare nu sunt valabile pe teritoriul tarii noastre, scrie ziaruldecraiova.ro. Totul, dupa ce autoritatile suedeze au confirmat printr-o adresa oficiala ca adevaratele numere…

- Mașina care avea numerul de inmatriculare ”M..e PSD” a fost eliminata din trafic de catre polițiști. Ministerul de Interne a facut adresa oficiala in Suedia, iar in raspunsul primit se arata ca acele numere preferențiale sunt valabile doar pe teritoriul Suediei.Celebra mașina a fost oprita…

