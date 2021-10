Stiri pe aceeasi tema

- ​Cine câștiga cel mai bine în România. Topul salariilor de la stat, în funcție de domeniul de activitate ● Femeie educata, caut partener ● Fostul ministru USR Ioana Mihaila recunoaște pentru presa de afara ca tot Guvernul, inclusiv ea, a greșit nepregatind valul 4 ● Codirlașu,…

- Rata anuala a inflatiei continua sa creasca și a ajuns la 6,3% in luna septembrie 2021, de la 5,3% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, marfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Ce se intampla cu rata de inflație? Din pacate, romanii nu primesc deloc vești bune. Iata mai multe detalii din partea Institutul Național de Statistica! Detalii despre rata de inflație: vești proaste pentru romani Romanii nu primesc vești deloc bune. Inflația a urcat in luna august la 5.3%. Scumpirile…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea cere creșterea salariului minim de la 2300 la 2500 de lei pentru ca romanii sa poata ține pasul cu scumpirile din ultima perioada. "Salariul minim TREBUIE sa tina pasul cu scumpirile in lant si sa creasca de la 2 300 la 2 500 lei! In contextul scaderii abrupte…

- Creșterea prețurilor a pus sare și muștar pe rana deschisa a romanilor, care se plang ca sunt nevoiți sa duca, in aceasta perioada, o lupta pentru existența. Scumpirile din ultima vreme au dus și la creșterea prețurilor pentru mititeii ajunși celebri in toata lumea, dupa ce o jurnalista din America…

- Inflația ia avant in Romania. Rata anuala a crescut la 5 la suta in luna iulie, arata cele mai noi date oficiale. De la facturile lunare pentru curent și gaze, plinul de carburant și pana la cumparaturile zilnice, viața romanilor a devenit din ce in ce mai scumpa.

- Ultimele rapoarte ale Bancii Naționale a Romaniei (BNR), girate de specialiști de calibru ai țarii, precum economiștii Mugur Isarescu și Daniel Daianu (Consiliul Fiscal), trag un semnal de alarma cu privire la creșterea galopanta a inflației. In plus,...

- Un barbat din Alaska a fost gasit, ranit, dar in viața, dupa ce s-a luptat timp de o saptamana cu un urs grizzly care revenea intr-una la cabana lui din salbaticie. Omul nu a avut cum sa contacteze pe nimeni.