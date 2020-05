Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o decizie luata luni, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca o persoana ce incredinteaza propria masina unei persoane ce a consumat alcool, va raspunde penal doar daca soferul are in sange un anumit grad de alcoolemie, respectiv peste 0,80 g/l de alcool pur in sange.

- Laszlo Tokes , președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, Balazs Izsak, președintele Consiliului Național Secuiesc, au depus un denunț penal impotriva președintelui Klaus Iohannis la Inalta Curte de Casație și Justiție. Șeful de la Cotroceni este acuzat de instigare la ura și discriminare.…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a preluat, miercuri, dosarul de „zadarnicire a combaterii bolilor” deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau dupa inaugurarea unor lucrari de asfaltare din comuna Filipeni, județul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a finalizat, la data de 7 aprilie 2020,procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului…

- Un tanar din Mihalț a fost amendat de 20.000 de lei pentru nerespectarea Ordonanței Militare Nr. 3/2020. Beat fiind și fara sa posede permis de conducere, a ieșit la plimbare cu autoturismul proaspat cumparat, pentru a-l proba, pe strazile din comuna. A acroșat un autoturism parcat și a refuzat sa se…

- ■ completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca primarul Lucian Micu este incompatibil ■ sentinta vine dupa cea a Curtii de Apel Bacau, care a dat dreptate tot Agentiei Nationale de Integritate ■ n edilul declara ca nu va pleca din functie si ca va candida din nou ■ O […] Articolul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor analiza azi cererile de rejudecare a celebrului dosar privind retrocedarile din Constanta, cauza in care inculpatii din acest proces au primit condamnari totala de aproape 120 de ani de inchisoare. Cea mai mare pedeapsa a primit o…

- „Paraditorii” de la DNA Ploiești vor ajunge in fata judecatorilor, sub acuzatia de represiune nedreapta și cercetare abuziva Violeta Stoica Judecatorul de camera preliminara de la Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, ieri dimineața, inceperea judecații in procesul penal al “paraditorilor” de…