Cod galben de vant puternic, in mai multe judete, intre care Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, de vineri dimineata pana sambata.

Marți, dupa orele pranzului, un nou front atmosferic va patrunde prin vestul țarii, in Banat...

Meteorologii au emis joi dupa-amiaza o avertizare Cod portocaliu de vant puternic, valabila in vestul tarii.

- Anunt de ultim moment de la ANM. Meteorologii au transmis trei coduri, valabile in aceasta seara. Doua dintre coduri sunt de vant, unul dintre ele este portocaliu, iar celalalt galben, in timp ce al treilea cod este de ceata.

- Meteorologii au facut un nou anunt de ultim moment in aceasta dimineata. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat mai multe coduri galbene, care sunt valabile in orele ce urmeaza. Astfel, mai multe zone din tara se afla sub codurile galbene de ceata, care sunt in vigoare pana la orele…

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. O avertizare de cod galben a fost facuta in urma cu putin timp. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat doua coduri galbene, valabile in perioada urmatoare. Codurile galbene sunt de ceata si sunt in vigoare pana la ora 21.30 si 23.00.

- Un nou anunt de ultim moment a fost facut de meteorologi. Administratia Natonala de Meteorologie a anuntat un cod galben pentru aceasta seara. Codul galben este de ceata si este in vigoare pana la ora 23.00. Meteorologii anunta ca se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200…

Sambata vremea se racește semnificativ, devenind normala pentru aceasta perioada. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar de duminica lucrurile...