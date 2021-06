Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au avertizat, sambata la pranz, asupra furtunilor puternice care vor matura sudul litoralului constanțean. Un cod roșu de vreme rea a fost emis pentru mai multe localitați, printre care Vama Veche, Costinești, Mangalia și Tuzla. Codul este valabil momentan pentru intervalul 13:15 – 14:00,…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari…

- Turma de elefanți migratori a devenit celebra in toata lumea datorita calatoriilor foarte lungi pe care le fac in fiecare an. Sunt originari din China și cand pornesc in deplasare se mai opresc dupa un an de zile. Specialiștii inca nu au aflat de ce fac aceste deplasari. Autoritațile ii monitorizeaza…

- Primarul comunei Limanu unde se afla si Vama Veche, este foarte suparat pe premierul Florin Cițu și ii transmite ca nu este binevenit in Vama Veche. Ii sugereaza chiar sa se reorienteze spre Ciocarlia sau Aliman. nici nu vrea sa auda de vizita acestuia in satul de la malul marii. Daniel Georgescu, primar…

- Magazinele, supermarketurile și hipermarketurile au anunțat ce program vor avea in aceste zile in care romanii sarbatoresc Paștele ortodox. Programul a fost adaptat și in funcție de restricții. Autoritațile au stabilit ca programul magazinelor sa fie prelungit pana la ora 20:00 in localitațile unde…

- Dupa o luna aprilie despre care meteorologii spun ca va intra in istorie ca cea mai rece de cand se fac masuratori, Romania va va avea parte de o schimbare brusca a vremii, chiar de la o zi la alta. Meteorologii anunța ca o data cu debutul lunii mai, temperaturile vor crește chiar și pana […] The post…

- Mii de oameni s-au aliniat la Miercurea Ciuc, in judetul Harghita, pentru ceremonialul de sfintire al bucatelor, cu ocazia Pastelui Catolic. Chiar daca la eveniment a participat un numar mare de persoane, au fost respectate restrictiile impuse de pandemie. Autoritatile locale au blocat circulatia pe…

- Incepand din martie și pana in octombrie, mașinile Google Street View vor reveni in Romania, in peste 100 de localitați, pentru a actualiza imaginile de pe Google Maps. Preluarea de imagini 360o Street View in Romania va incepe vineri, 26 martie. Mașinile Google Street View vor acoperi zone și localitați…