Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat sa fie organizate alegeri interne pentru conducerea partidului sau Likud, a confirmat luni un purtator de cuvant al acestui partid, informeaza dpa potrivit Agerpres. Alegerile interne vor fi organizate in urmatoarele sase saptamani, dar inainte de…

- Procurorul general din Israel l-a pus oficial sub acuzare, astazi seara, pe premierul interimar al Israelului, Benjamin Netanyahu , pentru presupuse fapte de corupție, informeaza B1.ro , cu referire la Reuters.

- Procurorul general al Israelului l-a inculpat pe premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu de coruptie, frauda si abuz de incredere - schimburi de bunuri, tentative de complicitate cu presa, presupuse cadouri constand in trabucuri si sampanie - in diverse cazuri care poarta nume de cod…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru.Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a numit pe liderul partidului extremist Noua Dreapta, Naftali Bennett, in functia de ministru al apararii in guvernul sau interimar, a anuntat vineri un purtator de cuvant al partidului Likud, transmite Reuters potrivit Agerpres Naftali Bennett va prelua portofoliul…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru. Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca renunta la mandatul de a forma viitorul guvern, dupa ce nu a reusit sa coaguleze o coalitie in urma unui scrutin parlamentar neconcludent, transmit Reuters si dpa.Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza…