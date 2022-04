Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul IPJ Caraș-Severin au efectuat in aceasta dimineața 8 percheziții, intr-un dosar penal, care are ca obiect contrabanda cu țigarete. 4 percheziții sunt in localitatea Arbore, județul Suceava, 3 in municipiul Lugoj și una in comuna Costeiu,…

- Aprilie incepe cu vreme rea, iar meteorologii au emis un cod galben de inundații pentru mai multe județe, pana luni, la pranz. Sunt vizate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Satu Mare, Timiș. Scurgeri importante pe versanti, torenti…

- Sursa: Administrația Naționala de Meteorologie MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 10 – 1 martie, ora 10 Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ninsori viscolite Zone afectate: sud-estul țarii In intervalul menționat, in sud-estul țarii, temporar…

- BUCURESTI. FRF a stabilit, prin tragere la sorti, jocurile barajului de promovare in Liga 3 pentru campionatul 2022-2023. In Regiunea 4 Vest, care ne intereseaza pe noi, vom avea urmatoarele dueluri: Timiș – Gorj, Arad – Mehedinți și Hunedoara – Caraș Severin. Cu precizarea ca prima echipa va fi organizatoare…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare de cod portocaliu de vant puternic și ninsoare viscolita pentru zona montana a județului Cluj. De asemenea, județele Caraș-Severin și Hunedoara se afla sub cod roșu de viscol și vant puternic. Potrivit ANM, in mai multe zone din județul Cluj se vor…

- Meteorologii au facut publica, in aceasta dimineața, noi alerte. Pentru zona montana, peste 1700 metri, este valabil un cod portocaliu de viscol, pana la ora 10. De asemenea, este in vigoare un cod galben de vreme severa imediata in județul Caraș-Severin – local ploaie care favorizeaza depunere de polei.…

- Noi avertizari de la ANM de vreme rea valabile aproape in toata țara. Un COD Galben de intensificari ale vantului este valabil și la Cluj in perioada 30 ianuarie, ora 10 – 31 ianuarie, ora 10. In... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o alerta. Astfel, a fost anunțat un Cod galben de vreme severa imediata in județele Arad, Hunedoara și Timiș. Locuitorii din aceste zone vor avea parte de ploaie și burnița, care local vor favoriza depuneri de polei, intre orele 18:30 și 20:30.…