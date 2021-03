Cod galben de ninsori. 15 județe vizate de vreme rea Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare Cod galben de ninsori moderate cantitativ. Atenționarea de vreme rea este valabila pentru 15 judete din jumatatea de sud a tarii si Municipiul Bucuresti. ANM a mai emis o informare de ninsori si vant puternic in zona Munteniei si a Olteniei. Vremea in aceasta saptamana Ninsori miercuri și joi Astfel, in intervalul 10 martie, ora 3:00 – 11 martie, ora 6:00, in Oltenia si in cea mai mare parte a Munteniei, precum si in zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, temporar vor fi mai ales ninsori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

