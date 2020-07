Stiri pe aceeasi tema

- Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare. BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Viseu, Iza, Tur,…

- Codul portocaliu vizeaza judetele Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Caras Severin si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Cluj. Astfel, de joi dupa-amiaza de la ora 18:00, în zonele mentionate vor fi intervale cu intensificari puternice ale vântului (rafale de 80 - 90…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de canicula, valabila joi si vineri, in in Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei si in parte a Moldovei. Temperaturile vor ajunge si la 37 de grade Celsius. Pentru restul tarii, a fost emis cod galben sau cod portocaliu de instabilitate atmosferica, pana…

- The National Meteorological Administration (ANM) issued on Thursday a Code Orange warning for heightened atmospheric instability, valid until Friday morning in the counties of Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj, Caras Severin and the mountain area of the Hunedoara, Alba and Cluj counties.Thus,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbata, o avertizare Cod portocaliu valabila în intervalul 20 iunie 2020 ora 12:00 - 22 iunie 2020 ora 16:00 pe râurile din bazinele hidrografice Somesul Mic (judetele: Cluj si Bihor), Somes (judetele: Cluj,…

- Un numar de 18 judete din nordul si nord-vestul tarii se vor afla sub Cod galben de vijelii pe parcursul zilei de luni, conform unei atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres.Pana la ora 23:00, in Banat, Crisana, Maramures si local in Transilvania si in zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in localitati din zece judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara se vor semnala frecvent: grindina…