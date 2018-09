Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a condamnat protestele de extrema-dreapta din estul Germaniei, intr-un discurs neobisnuit de inflacarat in Bundestag, in care a mentionat ca a striga slogane naziste si a comite acte de violenta este impardonabil.

- Seful Serviciului de Informatii Interne (BfV), Hans-Georg Maassen, a afirmat ca nu exista nicio evidenta ca protestele extremei drepte din orasul Chemnitz situat in estul Germaniei au inclus actiuni de haituire la adresa strainilor, contrazicand-o astfel pe Angela Merkel, cancelarul federal german,…

- Politia germana a fost acuzata miercuri ca a lasat sa fie divulgate documente confidentiale catre extrema dreapta si ca a turnat gaz pe foc dupa violentele care au zguduit orasul Chemnitz si intreaga tara, relateaza AFP conform News.ro . Activisti de extrema drepta au pus in circulatie, pe retele de…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni joi cu liderii celor trei partide care formeaza coalitia sa de guvernare pentru discutii cu mize mari privind proiectul de acord pe tema migratiei la care a ajuns in aceasta saptamana cu ministrul sau de interne Horst Seehoffer, relateaza agentia dpa.…

- Conducaroarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania dar s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis…

- Summit pe tema migranților la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene se intrunesc, astazi, in capitala Belgiei pentru a participa la discuții și a lua o decizie privind soarta celor care ajung in Europa fugind de nenorocirile din țarile lor. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizeaza ca in chestiunea…

- Partidele care formeaza coaliția germana de guvernare nu au reușit sa ajunga la o ințelegere in urma discuțiilor privind imigrația, care au avut loc marți seara, a anunțat miercuri Volker Kauder, un deputat din formațiunea politica a cancelarului Angela Merkel, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a întâlnit vineri, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, cu care a discutat referitor la creșterea cheltuielilor pentru aparare în interiorul Alianței Nord-Atlantice și legatuile cu Rusia. Stoltenberg a subliniat necesitatea…