Stiri pe aceeasi tema

- SUA baga bani in Ucraina, China ii 'extrage': Kievul vrea sa isi refaca infrastructura de telecomunicații cu echipamente chinezeCel mai mare operator de telecomunicatii din Ucraina a promis ca isi va majora cheltuielile cu o treime, pentru a reconstrui sistemele distruse de fortele rusesti, si pentru…

- Belarus incepe mobilizarea rezerviștilor. Motivul invocat de ministerul apararii de la MinskUnul dintre principalii aliați ai Rusiei a declarat ca forțele sale armate incep 10 zile de "exerciții de mobilizare" anuale, potrivit Sky News. CITESTE SI Simona Gherghe face dezvaluiri: de ce a renuntat,…

- Prețul local al energiei termice facturata populației va ramane neschimbat pana la 31 martie 2024 N. Dumitrescu Pentru a combate unele informații care au circulat, in ultima perioada, in spațiul public, vizand potențiale majorari de tarife la prețul local al energiei termice furnizate populației, ieri,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu a confirmat, intr-un interviu publicat marti de Bloomberg, ca va candida pentru inca un mandat prezidential la alegerile de anul viitor. De asemenea, ea si-a exprimat speranta ca Republica Moldova va adera la Uniunea Europeana pana in 2030.

- Camioanele de marfa inmatriculate in Rusia și Belarus nu vor avea voie sa intre in Polonia, anunța agenția poloneza PAP, citata de Sky News. Masura va intra in vigoare in aceasta saptamana.Ministrul polonez de Interne, Mariusz Kaminski, a semnat luni un ordin prin care se interzice intrarea camioanelor…

- Accesul la clinica in care a fost internat Alexander Lukașenko ar fi fost inchis și toate drumurile catre unitatea medicala sunt bine pazite de forțe inarmate. Ultima oara, Lukașenko a fost vazut in public la Moscova, de Ziua Victoriei, cand s-a afișat alaturi de președintele rus Vladimir Putin. Inca…

- Jurnalistul Roman Protasevici, fondatorul canalului Nexta TV, a fost condamnat miercuri, 3 mai, la 8 ani de inchisoare in Belarus, la aproape doi ani dupa ce autoritațile de la Minsk au deturnat un zbor al Ryanair pentru a-l aresta, relateaza Reuters, citat de hotnews.ro.

- Belarus on Monday accused Poland of causing long delays at its border with the European Union by slowing the movement of trucks, alleging that Warsaw was failing to implement bilateral agreements, according to Reuters. Poland in February closed one of its key border crossings with Belarus, citing security…